Новий сквер з’явився й на правому березі Дніпра. На вулиці Янгеля облаштували дитячий технопарк, на території якого малеча зможе безпечно рухатись на велосипедах, самокатах або роликах. Й при цьому вивчати правила дорожнього руху. Також поруч тепер є тренажери для воркауту та територія для вигулу собак.

Занедбана територія з наливайками та хащами. Сьогодні на цьому місці дитячий технопарк. Його зробили зі справжніми знаками та світлофорами. Все, аби діти мали змогу вивчати правила поведінки на дорозі.

Батьки задоволені проєктом і не приховують своєї радості.

Проєкт скверу складали з урахуванням побажань мешканців. Тож такий технопарк — це в першу чергу дозвілля для дітей середнього шкільного віку. Окрім того, були встановлені сучасні світильники та лавки вздовж всього скверу.

Для тих, хто трохи старше, зробили спортивну зону з тренажерами для воркауту.

Такі тренажери антивандальні. Займатись на них зможуть усі охочі. Ще одна зона зроблена для чотирилапих. Це огороджена територія з урахуванням побажань хазяїв собак. До того песиків вигулювали на футбольному полі, через що виникали постійні конфлікти між спортсменами та собачниками.

Новий сквер майже завершений. Але ще тривають роботи з озеленення. Окрім самшитів, які вже висадили, передбачений експериментальний газон з посухостійкою травою.