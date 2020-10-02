Допомога медзакладам! Придніпровська лікарня отримала сучасне обладнання, завдяки якому зможе забезпечити якісну терапію пацієнтам. Придбали медичні апарати коштом субвенції, яку виділили з держбюджету для Дніпра. Такого фінансування домігся народний депутат Дмитро Кисилевський. Що саме закупили та яку суму витратили — дивіться.

Сучасне та високоякісне обладнання отримала 12-та лікарня у Придніпровську. Закупили його за сприяння народного депутата Дмитра Кисилевського, який домігся фінансування з державного бюджету.

Монітор пацієнта. Те без чого не може існувати жодна сучасна операційна. Цей приліжковий екранчик потрібен для моніторингу і контролю основних фізіологічних параметрів хворого. Також дуже зраділи у медзакладі сучасному електроножу.

Корисність цього приладу складно переоцінити.

Також дуже важливим придбанням для закладу є сучасний апарат ШВЛ. Медики кажуть, з таким обладнанням зможуть працювати ефективніше та безпечніше. Додають — той, що в наявності у лікарні — старий та майже непридатний.

На закупівлю всіх цих апаратів з субвенції витрачено 700 тисяч гривень. Загальна сума отриманих коштів 10 млн гривень, які підуть на оновлення обладнання в лікарнях Індустріального та Самарського районів, а також на покращення інфраструктури в окрузі.

Коштом субвенції до кінця року нове обладнання отримає Центр медико-санітарної допомоги №9 та лікарня №6. Також буде завершено реконструкцію вулиці Космонавтів у Придніпровську.