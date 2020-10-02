Прощання із героєм. На Дніпропетровщині в останню путь провели 38-річного десантника Артема Бондаренка. Його життя обірвалося під час ліквідації страшної пожежі на Луганщині в районі проведення операції Об’єднаних сил. Віддати шану герою прийшли його побратими, волонтери та просто небайдужі дніпряни.

Із військовими почестями Дніпропетровщина прощається із воїном-десантником Артемом Бондаренком. Боєць загинув під час ліквідації пожежі на Луганщині в районі проведення операції Об’єднаних сил. Він вважався безвісти зниклим, однак його тіло було знайдено під завалами згорілого бліндажа.

Головний сержант Артем Бондаренко, попри сильну пожежу, намагався зробити усе можливе, аби врятувати людей, техніку та майно. Героїзм, кажуть побратими, у нього у крові.

Донецький аеропорт, Піски, Авдіївська промзона, станиця Луганська — Артем Бонадаренко пройшов найгарячіші точки. На війні із самого початку, з 14 року. До Збройних Сил прийшов добровольцем. Артем, кажуть його побратими, був прикладом для підлеглих. Прикладом честі, героїзму та витримки.

Тим часом на Луганщині триває боротьба з вогняною стихією. Військовослужбовці Збройних Сил спільно з рятувальниками наразі локалізовують осередки загорянь поблизу Старобільська та Старого Айдару.

Контрольованої залишається ситуація і в районі проведення операції Об’єднаних сил. Упродовж минулої доби, російсько-окупаційні війська два рази порушили режим припинення вогню на Луганському напрямку. Обстріли були неприцільними та не несли загрози життю та здоров’ю наших військовослужбовців. Тож вогонь у відповідь ті не відкривали.

Бойових втрат і поранень унаслідок ворожих пострілів серед українських захисників немає.