У місті з’явилося 9 нових трамвайних зупинок

Тактильна плитка, новенький скляний навіс та освітлення! На вулиці Робочій презентували 9 нових трамвайних зупинок. Вони одні з перших в місті розташовані на посадковій платформі. Вартість кожної близько пів мільйона гривень. Як оцінили нові зупинки дніпряни — дивіться далі в сюжеті.

Скляний навіс з освітленням, тактильна плитка та висока посадкова платформа, з якої значно легше піднятися до трамвая. Це одна з дев’яти нових трамвайних зупинок на вулиці Робочій. Містяни зміни схвалюють.

Хоча, додають, місць для сидінь — замало.

Також дехто з перехожих твердить: відстань від платформи до вагона завелика. Чиновники ж пояснюють: менше зробити не могли через різну ширину вагонів.

Вартість такої зупинки близько пів мільйона гривень. Частину суми взяли із міського бюджету, решту сплатили меценати.

Посприяли встановленню зупинки для комунального транспорту дніпровські автоперевізники, зазначив мер.

Згодом на нові зупинки обіцяють повісити електронні табло із часом прибуття трамваїв та під’єднають систему звукового сповіщення для незрячих. Цьогоріч в місті встановили 30 зупинок нового типу. Наступного року в планах ще понад сотня.