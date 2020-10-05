Дніпровські рятувальники допомагають боротися з пожежами на Луганщині

520 тонн води та півтори тисячі рятувальників! Луганська область й досі потерпає від масштабних пожеж. За загальною оцінкою, вигоріло понад 20 тисяч гектарів лісових насаджень. Спершу полум’я знищило майже півтори тисячі гектарів на околицях сіл Смолянинове та Боровеньки. Аби вогонь не розповсюдився на населені пункти, окрім наземних сил довелось застосовувати авіацію. Під час ліквідації пожеж виявлено 11 загиблих. Постраждало 18 людей. Надавали свою допомогу рятувальники із семи областей. У тому числі з Дніпропетровщини, яка направила сто рятувальників та 13-ть машин.

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