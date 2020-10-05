Півтисячі кущів конопель виявили правоохоронці у Нікополі

На подвір’ї одного з місцевих жителів знайшли теплицю, у якій росли 355 кущів. Там же вилучили три пластикових відра висушених шишок. Ще в одного мешканця поліція виявила 90 гілок нарковмісних речовин та посів 25-и кущів коноплі. Але і це не все. У дворі нікопольського пенсіонера зростало близько сімдесяти кущів конопель. Все вилучене відправили на експертизу. Слідчі перевіряють причетність цих трьох чоловіків до розповсюдження наркотиків у місті.

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