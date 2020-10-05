Від понеділка Дніпро у помаранчевій зоні

В Україні зафіксували новий антирекорд — коронавірус підтвердили у понад 4,5 тисяч хворих. В МОЗ вважають, що на цьому тижні ми перейдемо межу в 5000 інфікованих на добу. У Дніпрі деякі лікарні скоро не зможуть приймати пацієнтів. Чи витримає медична система — у мінохорони здоров’я дали свій прогноз. Про це — далі в сюжеті!

За минулу добу на Дніпропетровщині виявили 206 хворих на COVID. Більшість, 159 – із Дніпра. Лікарні області заповнені більш ніж на половину. Найважча ситуація в медзакладах Дніпра. 16-та завантажена на 90%, 21-ша на 85%. Пацієнтів активно починають приймати лікарні другої хвилі. Зараз одночасно хворіють дві з половиною тисячі дніпрян.

Відсьогодні в Дніпрі, що потрапив до помаранчевої зони, припинили планову госпіталізацію. На дистанційне навчання перейшов ще один виш — імені Альфреда Нобеля. Ситуація тривожна, кажуть чиновники. Щодня хворих більше, аніж одужалих. Росте й число смертей.

Якщо у вас температура, вища за 38 градусів та вам важко дихати — негайно викликайте швидку, вас одразу ж госпіталізують, запевняють в мінохорони здоров’я. Якщо ж просто маєте характерні симптоми, не варто шукати лабораторію, де б здати аналіз. Варто просто зателефонувати сімейному лікарю.

У разі відмови радять звертатися на гарячу лінію МОЗ — її телефон зараз на ваших екранах.

0 800 505 201

(ПО БУДНЯХ З 9:00 ДО 18:00)

Загалом в Україні ж вчора виявили 3774 інфікованих, до лікарні забрали майже півтисячі хворих, 33 людини — померли. Найбільше нових випадків зареєстровано на Харківщині – 446, в столиці – 286, Сумщині 282 та Донеччині – 226. Міністр охорони здоров’я розкритикував концерт в Харкові до Дня вчителя. На нього прийшли близько двох тисяч людей.

За фактом порушення карантину відкрили кримінальне провадження. Співачка Ольга Полякова, що виступала на концерті, відреагувала на це так.

В українських лікарнях наразі зайняті майже 17 тисяч ліжок із 37-ми тисяч, відведених для лікування хворих на COVID. Якщо щодня додаватиметься по 4000 інфікованих, медична система витримає — заявили у МОЗ.