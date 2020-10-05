На Донецькому шосе зявилася оновлена зона для відпочинку

На Донецькому шосе добігла кінця реконструкція, що тривала кілька місяців. Місцеві давно мріяли про затишне місце поблизу свого будинку. Та зробити все власноруч їм було не під силу. Тож по допомогу звернулися до народного депутата Дмитра Кисилевського.

Той не відмовив. Тож тепер спільними зусиллями занедбаний сквер отримав друге життя.

Сміття, багнюка під ногами після дощу, темрява вечорами та сумнівні компанії — ще донедавна, зізнаються місцеві, цим сквером було страшно ходити.

Тепер замість занедбаного скверу — оновлена зона для відпочинку. Тротуарна плитка, лавки, паркан по всьому периметру, вуличне освітлення, дитячий майданчик разом із пісочницею та ігровим столиком — сквер змінився до невпізнаваності.

Аби втілити у життя свою ідею про оновлений сквер, місцеві звернулись по допомогу до народного депутата Дмитра Кисилевського. Адже у планах міської влади реконструкції не передбачалось та бюджетних коштів не виділялось. Дмитро ж Кисилевський пішов людям на зустріч. Та залучив до реалізації проєкту промислові підприємства, зокрема Інтерпайп НТЗ.

А через депутатський запит звернувся до мерії, аби ті допомогли з ремонтом навколишніх доріг та освітленням.

І не лише приємніше, а й безпечніше. Адже чим більше зелених зон з’являтиметься у промисловому місті, тим краще для екології. До того ж спільна робота та ідея лише згуртовує сусідів.

Тож аби навести остаточну красу у сквері, місцеві вийшли на суботник. Прибрали сміття, що залишилося після ремонтних робіт. Навесні тут планують висадити нові дерева. Крім того, зараз йдуть перемовини, аби цей сквер взяло на свій баланс місто, і комунальники допомагали місцевим підтримувати тут порядок.