COVID-19 продовжує ширитись Україною

Щодня кількість нових хворих хворих не опускається нижче за чотири тисячі. І вже найблжижчим часом у МОЗі прогнозують усі п”ять. На Дніпропетровщині кількість нових випадків інфікування – понад дві сотні. Найбільше, як завжди, у Дніпрі.

Наш традиціний огляд ситуації з коронавірусом – далі.

Плюс 235 нових випадків захворювання за минулу добу на Дніпропетровщині. Більшість з Дніпра – 133 інфікованих. Таким чином, за весь час пандемії Ковід підтвердили у понад 5000 дніпрян. Наразі на лікуванні у медзакладах міста – понад три сотні пацієнтів. Лікарні ж, що надають допомогу людям з пневмоніями ,кажуть у міськздраві, заповнені на 62%.

Не спадає щоденна кількість нових інфікованих і в цілому по Україні. Понад чотири тисячі нових випадків за минулу добу. І це не межа, кажуть у МОЗ. Такими темпами, вже найближчими днями, ми перетнемо позначку у п’ять тисяч інфікованих на день.

У лідерах антирейтингу за минулу добу Харківська область – 487 , Київ – 355, Полтавська область – 305, Хмельницька область – 295 та Одещина – 292 нових інфікованих. За весь час пандемії в Україні захворіло понад 234 із половиною тисяч людей.

Інфіковані коронавірусом українці, або ті, хто перебуває на самоізоляції чи в лікарнях через COVID-19, зможуть віддати свої голоси на виборах. Для цього потрібно подати заяву про голосування вдома до 20:00 п’ятниці, яка йде перед виборами . Тоді 25 жовтня до них приїде відповідна бригада. Люди, які перебувають в медзакладах , також будуть голосувати за допомогою виїзних бригад. Забезпечити дільниці антисептиками або масками для членів виборчої комісії – мають за кошти місцевих бюджетів.