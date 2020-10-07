238 нових інфікованих зафіксовано у Дніпрі

Місто продовжує залишатися в помаранчевій зоні. Медзаклади, де лікують хворих на коронавірус, заповнені вже на 40%.Тож в Дніпрі відкривають додаткові лікарні для боротьби з COVID-19. Детальніше про епідситуацію в нашій області та країні загалом — далі.

За добу COVID-19 підтвердили ще у 316 мешканців області. Більшість у Дніпрі. На стаціонарному лікуванні в медзакладах міста перебуває понад три сотні осіб. І з кожним днем таких пацієнтів більшає. Тож Дніпро відкриває додаткові лікарні для боротьби з коронавірусом.

Медичні заклади, які лікують хворих на коронавірус, заповнені вже на 49%, кажуть лікарі. Велика кількість і пацієнтів з пневмонією. На сьогодні у Дніпрі продовжують працювати 10 мобільних бригад з ПЛР-системою. Вони обстежили вже понад 22 тисячі осіб. Але при цьому результатів лабораторних досліджень іноді доводиться чекати певний час.

Про ПЛР-тестування сьогодні говорив і Міністр охорони здоров’я України. За словами Максима Степанова, регіонам, які самотужки не справляються з тестуванням, допомагають коштом інших областей.

Дніпропетровщина серед тих, де кількість нових інфікованих на коронавірус продовжує зростати щодня. Але на перших сходинках Харківщина, Одещина та столиця. За останню добу в Києві майже чотири сотні нових випадків COVID-19

В столиці повністю на карантині три школи. За словами мера, ситуація контрольована, але динаміка негативна. У Дніпрі ж в школах захворіло 136 учні, 100 педагогів та 16 технічних працівників.

Особливо актуальна проблема з небезпекою розповсюдження COVID-19 студентською спільнотою. В місті фіксується зростання захворювання на коронавірус, і одна з причин – це гуртожитки та студенти, які приїхали на навчання до нашого міста. Спецкомісія місцевого рівня рекомендувала закладам вищої освіти, які знаходяться в прямому підпорядкуванні Міністерству освіти, забезпечити перехід студентів на дистанційне навчання за місцем постійного проживання.