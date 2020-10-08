Новини У поліклініці №5 закінчили ремонт першого поверху 08.10.2020 17:43 Утеплений фасад та металопластикові вікна і двері. У дніпровській поліклініці номер п’ять закінчили ремонт першого поверху. Його провели вперше з моменту будівництва закладу. Що змінилося та як зараз виглядає поліклініка – бачили наші журналісти. Теги: Дніпро, медицина Продовжити читання Уперед 238 нових інфікованих зафіксовано у ДніпріНазад На Придніпровській залізниці проводять санобробку вагонів Інші новини Новини На Дніпропетровщині понад три сотні нових випадків COVID-19 08.10.2020 18:01 Новини Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається стабільною 08.10.2020 17:52 Новини Вибух зруйнував приватний будинок 08.10.2020 17:50 Новини Дніпро визнали найуспішнішим містом в Україні 08.10.2020 17:47 Новини На Придніпровській залізниці проводять санобробку вагонів 08.10.2020 17:45 Новини 238 нових інфікованих зафіксовано у Дніпрі 07.10.2020 18:01