У поліклініці №5 закінчили ремонт першого поверху

08.10.2020 17:43

Утеплений фасад та металопластикові вікна і двері. У дніпровській поліклініці номер п’ять закінчили ремонт першого поверху. Його провели вперше з моменту будівництва закладу. Що змінилося та як зараз виглядає поліклініка  бачили наші журналісти.

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