Після реконструкції відкрилося Правобережне управління соцзахисту

Дитячий куточок та комфортний простір для відвідувачів. Це все про оновлену після реконструкції будівлю Правобережного управління соціального захисту населення. Ремонту тут не бачили ще з радянських часів. А зараз центр майже не впізнати, кажуть працівники. Що ж саме і як змінилось — дивіться.

Управління соцзахисту населення, що на вулиці Трудовій, 1-А відкрилось після капремонту. Оновлення розпочались із самого входу — це новий пандус, який встановили для зручності людей з інвалідністю. Всередині ж все змінилось кардинально. Ніяких стін, все відкрито. Для комфорту громадян — зала очікування, для дітей — ігрова зона. Відвідувачам такі зміни до душі.

В центрі з’явилась відтепер і електронна черга, що забезпечує більш оперативне обслуговування, що дуже економить час. Це саме те, що треба Катерині. Жінка регулярно оформлює в закладі пільги, оскільки вона багатодітна мати. Тож така оптимізація — їй до вподоби.

Взагалі ж будівля була побудована під дитячий садок ще 1965 році. Центр переїхав сюди працювати у 2015. І тільки у травні цього року розпочався ремонт будівлі, на який так довго чекали.

Всього ж в центрі дніпрян приймають 16 фахівців, які кваліфіковано надають майже 80 видів соціальних послуг.