СБУ викрила адміністраторів ботоферм

Ці особи через соціальні мережі поширювали антиукраїнські матеріали. Підозрювані — мешканці Дніпра, Кривого Рогу та Павлограду. Зловмисники активно листувалися з мешканцями Росії та кураторами з самопроголошених республік на сході України. Вони й давали їм завдання із поширення фейкових матеріалів. Серед найсвіжіших планів злочинців — вплив на результати місцевих виборів та провокації масових правопорушень на території області. Тепер інтернет-агітаторам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

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