У маршрутках з’явились таблички з особистими даними водіїв

Безкарно грубіянити та не виконувати свої обов’язки — більше не вийде. У дніпровських маршрутках з’явились таблички з особистими даними водіїв. Відтепер, якщо вам нахамив маршрутник, не потрібно запам’ятовувати номер автобуса, аби поскаржитись перевізнику або до міськради.

Усі подробиці — у сюжеті наших кореспондентів.

На цьому відео, знятому у Дніпрі ще влітку, яскравий приклад агресивної поведінки водія маршрутки.

Та відтепер поскаржитись на такого грубіяна буде легше. Прізвище, ім’я, по батькові, особистий телефон та навіть фірма, на яку працює. Усю цю інформацію про водія ви зможе знайти у салоні маршрутки. В основному, такі повідомлення розміщують одразу на вході до автобуса. Нововведення пасажирам до душі.

Водії ж до розміщення особистої інформації у салоні ставляться із розумінням. Мовляв, якщо конфлікт дійсно є, то пасажир має право знати — із ким він спілкується.

Та деякі з пасажирів готові навіть використовувати ці дані, щоб хвалити водіїв. Аби, кажуть, це тільки допомогло збільшити кількість вихованих кермувальників.

Самі ж перевізники запевняють — подібні таблички згодом мають з’явитись абсолютно в усіх маршрутках. Мовляв, вони вже почали приносити користь.

У разі ж фіксації порушення керівництвом підприємства-перевізника, на водія очікує штраф або навіть звільнення.