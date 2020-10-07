У Таромському провели майстер-клас з висадки дерев

Дніпро квітучий! На житловому масиві Таромське провели майстер-клас з висадки дерев — вишень, черешень та персиків. Озеленюють місто у рамках міської акції. Долучилися до неї й вихованці місцевого гуртка “Юні екологи”. Як правильно обрізати листя, якої ширини повинна бути лунка та скільки води необхідно для поливу? Дивіться.

Натхненно та з блиском в очах 13-річна Єва проводить інструктаж з висадки дерев. Вона — вихованка гуртку “Юні екологи”. За її плечима десятки висаджених каштанів, вишень та беріз. Озелененням займається свідомо. Каже: це найменше, що можна зробити для покращення екологічного стану планети.

“По-перше, це допомагає екології. Також це дуже цікаво. Потім ці дерева, які ми посадили, через 2 роки десь вони отримають плоди. І ми зможемо ці плоди куштувати й насолоджуватися.”

Допомагає у добрій справі викладачка Галина Василівна. Жінка вже понад 15 років навчає школярів турбуватися про екологію. У своєму гуртку разом із вихованцями досліджують навколишнє середовище, вирощують рослини та доглядають за ними.

“Це діти, більшість з яких проживає в будиночках, у яких не має присадибної ділянки. Вони полюбляють тваринок, які також є на нашій території, вони полюбляють доглядати за природою, вирощувати щось, експериментувати.”

Зазвичай висаджують дерева на практичних заняттях. У жовтні долучилися до міської акції з озеленення, під час якої по всій території міста закликають висаджувати нові рослини. За тиждень “Юні екологи” вже посадили з десяток плодово-ягідних дерев та кущів. На майстер-класі вирішили показати, як саджати персик.

Ксенія саджає персик вперше. Проте алгоритм посадки знає чітко.

Вже навесні ці саджанці дадуть свої перші листочки. А при правильному догляді вже за два роки з’являться і перші плоди.