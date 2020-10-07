У Дніпрі презентували туристичний додаток для смартфона

Він побудований на основі квестів. Тож вам доведеться самим шукати пам‘ятки та відповідати на питання, щоб отримати координати наступної точки. У додатку поки що тільки два маршрути. Наш Владислав Авдієнко вже протестував один із них. Що з цього вийшло — дивиться далі в сюжеті!

З двох доступних квестів ми обрали “Загадки Соборної гори”. Йой, яка назва! Тиснемо “розпочати квест”. Час пішов і ось наша перша локація — Будинок з гномами. Уявіть, наш офіс знаходиться за якусь сотню метрів звідси, я щодня крокую на роботу цією дорогою, але жодного разу не звертав увагу на цю красу.

Додаток називається WalkQlike. Він повністю безкоштовний. Працює завдяки технології GPS. Коли ви підходите до пам’ятки, на екрані з’являється цікава інформація про неї. Й завдання виконавши яке, отримаєте координати наступної точки маршруту. У нашому випадку треба сфотографуватися із фасадними гномами — на щастя.

Все, умови ми виконали, тиснемо й можемо вирушати до наступної локації.

Проте її ще треба знайти. Ось послухайте.

“Знайдіть будівлю із символом вишу — два схрещених молотки у лавровому вінку.”

Дослідивши район ми з’ясували: загадкова емблема — це символ Дніпровської політехніки.

Далі розгадувати квест ми не стали — залишили його для вас. Розробниця квестів Олеся Логашова впевнена: такий смарт туризм припаде до смаку гостям Дніпра.

Історичні будівлі із живими історіями, дрібнички, що ховаються від ока на самому видному місці. Авторка екскурсій сподівається: квести зацікавлять й мешканців Дніпра.

До того ж саме індивідуальний туризм набуває особливої актуальності у часи карантину.

Наразі доступні 2 маршрути – “Загадки Соборної гори” та “Прогулянка уздовж Набережної”. Згодом має з’явитися й третій – “Маленькі історії великого міста” – в історичному центрі Дніпра.