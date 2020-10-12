У Планетарії завершили капітальну реконструкцію

12.10.2020 17:36

Вона коштувала близько 2 мільйонів доларів. Будівлю оновили й ззовні, й зсередини. Там з‘явилося декілька інтерактивних локацій та “зоряна зала” – найтехнологічніша на всьому пострадянському просторі. Коли можна буде відвідати відремонтований Планетарій та скільки коштуватиме квиток — дивіться далі в сюжеті.

“Зоряна зала” — родзинка нового Планетарію: зручні крісла, надсучасна система із декількох проєкторів вартістю 750 тисяч доларів. Та найголовніше – ідеальний купол, на який і виводиться зображення. Він збудований без жодного стику.

Усім цим можна керувати в режимі реального часу із планшета. Працівники Планетарію тільки опановують нову техніку. Проте вже оцінили її можливості.

Також в музеї облаштовують зони доповненої реальності, вже є десятки експонатів. Загалом ремонт коштував близько 2-х мільйонів доларів. Усю суму сплатила корпорація “NOOSPHERE”, якій міська влада передала в оренду будівлю Планетарію.

За планом, екскурсії стартують у грудні. До цього часу мають встановити інтерактивні панелі, а лектори Планетарію пропишуть сценарії розповідей. До речі, їхня тематика повністю змінюватиметься раз на 4 місяці.

Для школярів екскурсії будуть безкоштовними, для дорослих ціна — від 150 до 400 гривень.

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