У середмісті від удару струму загинув чоловік

12.10.2020 16:03

Бездиханне тіло чоловіка знайшли на даху 3-поверхової оселі у самісінькому центрі Дніпра! Виявилось, що померлий — житель цього ж будинку. Й після загибелі він ще чотири дні пролежав на горищі. Тільки но сусіди почули характерний запах, одразу ж викликали правоохоронців та рятувальників. Тож, що трапилось — знає Марко Ручка.

Очевидець на цих кадрах фільмує, як з даху сусіднього будинку рятувальники дістають тіло чоловіка.

Інцидент, який збентежив усе місто,  трапився в самому серці Дніпра на вулиці Харківська. Жителі десятого будинку викликали рятувальну службу, тільки но відчули різкий трупний запах, який тягнувся з горища.

Петро бачив, як все відбувалося. Чоловік каже — видовище було не для слабких.

За попередньою інформацією, з моменту смерті чоловік пробув на даху чотири доби.

Судмедекспертиза встановила — смерть не була насильницькою. Тож, випадок не має кримінального підтексту. Як з’ясували правоохоронці: сьомого жовтня 43-річний дніпрянин виліз на дах будинку, аби полагодити антену. Але став жертвою електричного струму.

За статтею 115 Кримінального кодексу України —  кваліфікується як нещасний випадок. Триває слідство.

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