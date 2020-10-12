У середмісті від удару струму загинув чоловік

Бездиханне тіло чоловіка знайшли на даху 3-поверхової оселі у самісінькому центрі Дніпра! Виявилось, що померлий — житель цього ж будинку. Й після загибелі він ще чотири дні пролежав на горищі. Тільки но сусіди почули характерний запах, одразу ж викликали правоохоронців та рятувальників. Тож, що трапилось — знає Марко Ручка.

Очевидець на цих кадрах фільмує, як з даху сусіднього будинку рятувальники дістають тіло чоловіка.

Інцидент, який збентежив усе місто, трапився в самому серці Дніпра на вулиці Харківська. Жителі десятого будинку викликали рятувальну службу, тільки но відчули різкий трупний запах, який тягнувся з горища.

Петро бачив, як все відбувалося. Чоловік каже — видовище було не для слабких.

За попередньою інформацією, з моменту смерті чоловік пробув на даху чотири доби.

Судмедекспертиза встановила — смерть не була насильницькою. Тож, випадок не має кримінального підтексту. Як з’ясували правоохоронці: сьомого жовтня 43-річний дніпрянин виліз на дах будинку, аби полагодити антену. Але став жертвою електричного струму.

За статтею 115 Кримінального кодексу України — кваліфікується як нещасний випадок. Триває слідство.