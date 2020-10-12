Вихідними Дніпро черговий раз затопило

Хвилі – мов на морі. Дощоприймачі не витримували, автівки набирали повні салони води, асфальт – місцями провалювався. Детальніше про наслідки негоди – у наступному сюжеті наших журналістів.

Ось так виглядав центр Дніпра на вихідних. Після зливи дороги перетворилися на річки, а автівки — на човни.

У соцмережах розмістили чимало відео та фото доказів потопу на обох берегах мегаполісу. Вважається, що найбільше від негоди постраждав район цирку та Катеринославського бульвару. Тільки-но вода зійшла, на вулицях залишились купи сміття та змитої бруківки.

Та вже на ранок понеділка тротуари та дороги привели до ладу. Зокрема вулицю Короленка. Її стан після зливи на своїй сторінці у фейсбук продемонстрував начальник інспекції з благоустрою Дніпра Руслан Мороз. Не обійшлося без іронії.

Та чому ж все-таки містянам довелося пересуватись центром міста вплав? Комунальники виправдовуються, мовляв, зливовідводи банально забило опалим листям. І на боротьбу з цим одразу відправили вісім аварійних бригад. Та й злива, кажуть, була дуже серйозна.

Вирішити ж проблему з постійним “басейном” біля цирку у міськраді планують реконструкцією колектора. А саме — збільшивши його об’єм. Наразі відомо, що проєкт робіт затверджено. Однак, коли вони розпочнуться у мерії не уточнюють.