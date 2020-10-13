Міграційна служба закликає забрати паспорти

13.10.2020 18:07

Міграційна служба закликає громадян встигнути забрати паспорти перед виборами. З початку року було оформлено більш ніж 74 тисячі документів, майже 5 тисяч з них залишаються не отриманими. В службі кажуть, це випадки, коли люди за якихось причин залишились в інших регіонах або за кордоном. Відповідно законодавства, якщо паспорт не забирають протягом року, його знищують. Втім через карантин цей термін подовжено. Тож в Міграційній службі чекають на громадян. Територіальні підрозділи працюють в посиленому режимі, будуть відкриті навіть в день виборів.

“25 жовтня всі підрозділи працюватимуть з 8:00 до 20:00 виключно на видачу документів.”

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