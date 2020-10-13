Вшанування пам’яті жертв Мандриківської трагедії

Чорний день для усієї України. 13 років тому вибухнув газ у житловому будинку по вулиці Мандриківській, 127. Вибух був настільки потужний, що обвалилися два під’їзди. Були вщент зруйновані 40 квартир. Трагедія забрала життя 23-х осіб. Наймолодшій жертві було всього 5 років. Постраждалими у цій трагедії вважаються 400 дніпрян. Сьогодні вшанували пам’ять загиблих.

Вшанувати13-у річницю Мандриківської трагедії зібрались родичі загиблих, мешканці колишнього будинку, рятувальники. Квіти поклали до меморіалу у храмі на честь ікони Божої Матері. Власне, його збудували на місці вибуху. Тетяна прийшла віддати шану своєму племіннику Руслану. Який помер внаслідок обвалу будинку у 10-річному віці.

До меморіалу прийшли й рятувальники. Вони не одну добу розбирали цегляні завали, діставали людей зі зруйнованих осель, гасили полум’я та надавали першу допомогу. Сергій був одним із тих, хто працював на місці вибуху.

Добре пам’ятають подробиці тих подій й працівники мерії.

Вибух, який забрав життя 23-х людей стався через халатність газівників. Також його причину вбачають у зношеній постачальній системі. Через великий резонанс події, за 6 років після трагедії суд таки визначив винних. Невеликі строки отримали троє керівників Дніпрогазу. З урахуванням того, що фігуранти справи довго знаходилися під слідством, вони відсиділи лише по кілька місяців.