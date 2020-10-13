Нові дерева висадили на Новоорловській

Горобини, ясені та липи. Півсотні нових дерев з’явилися сьогодні на вулиці Новоорловській. Висадили їх у рамках програми “Дніпро-квітучий”. До озеленення долучилися активні студенти Університету третього віку.

Тетяна старанно порається лопатою. Щойно вона посадила горобину. За планом сьогодні ще липа та ясень. Для жінки це найулюбленіше зайняття. Практичні навички опановує на власному городі, теорію — вивчає на агрономічному факультеті Університету третього віку. Про озеленення Тетяна знає майже все та радо ділиться секретами.

Процесом озеленення керує пан Дмитро. Дерева він саджає вже понад 20 років, тож знає всі нюанси.

Сьогодні разом зі слухачами Університету третього віку він озеленює вулицю Новоорловську. Акцію проводять у рамках міської програми “Дніпро-квітучий”. Тут за планом — висадка пів сотні дерев. Саджають їх схематично, аби саджанці згодом утворили, так би мовити, “зелений паркан”. У такий спосіб, каже Дмитро, утвориться природний захист житлової території від автомобільних викидів.

Горобини, ясені та липи. Саме ці дерева відтепер прикрашатимуть мікрорайон. Такі сорти, до речі, обрали невипадково.

Ще близько 50 дерев сьогодні висадили й на проспекті Олександра Поля. Загалом, протягом зеленого декадника у місті з’явиться аж 25 тисяч нових насаджень.