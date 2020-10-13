Число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 270 тисяч. За минулу добу виявили ще понад 5 тисяч хворих. У МОЗ заявили про намір перепрофілювати відомчі лікарні, щоб збільшити кількість місць для пацієнтів з COVID-19.

Відучора найбільшу кількість хворих на коронавірус виявили на Харківщині – 439, у столиці – 397 та Львівщині – 341 випадок. До лікарень забрали 865 українців, ще 107 – померли. У МОЗ вкотре наголошують: кількість загиблих від COVID – не просто статистика, це чиїсь життя.

За минулу добу одужалих — у 2,5 раза менше, аніж нових інфікованих. Щоб й надалі була можливість рятувати важких пацієнтів, у МОЗ планують залучити до лікування пацієнтів відомчі медзаклади, зокрема лікарні Укрзалізниці, Міністерства внутрішніх справ та СБУ.

Дніпропетровщина вчора потрапила в трійку областей з найбільшим числом нових інфікованих – 305. З них 13 – мешканці Кам’янського, 7 – Покрова та 5 – Кривого Рогу та найбільше – 244 – з Дніпра. З коронавірусом вдома наразі лікуються понад 3000 дніпрян. У лікарнях нашого міста перебувають майже 500 пацієнтів.

Також, заявили чиновники, у міських лікарнях є запаси необхідних ліків, медобладнання та засобів захисту принаймні на 3 місяці. Тим часом у світі число хворих впевнено наближається до 40-ка мільйонів. У Росії вчора встановили аж 2 антирекорди — за кількістю нових випадків та загиблих за добу. Останніх майже дві з половиною сотні. А у Нідерландах зафіксували перший у світі випадок смерті після повторного зараження коронавірусом. Зазвичай вдруге хвороба протікає в легкій формі.