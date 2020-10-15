На Дніпропетровщині близько 200 нових випадків коронавірусу

Адаптивний карантин подовжено до кінця року. Більш того, уряд запровадив деякі нововведення щодо його правил. Це стосується обмеження кількості осіб під час масових зібрань. Все, аби запобігти швидкому розповсюдженню коронавірусу серед населення. Тим часом за останню добу в Україні інфікованих знову більш як 5 тисяч. А на Дніпропетровщині нових випадків зо дві сотні. Детальніше про ситуацію — далі.

Адаптивний карантин у боротьбі з розповсюдженням коронавірусу себе виправдовує, вважають в Кабміні. Тому уряд прийняв рішення подовжити його ще на два з половиною місяці. Але внесли деякі зміни щодо зменшення кількості людей під час масових зібрань.

Крім того, чітко визначили, хто саме контролюватиме дотримання карантинних правил.

За добу найбільша кількість випадків COVID-19 зафіксовано на Харківщині. Там лікарні для дорослих заповнені на сто відсотків і більше. На Дніпропетровщині ж на ранок четверга плюс 219 нових інфікованих. Переважна більшість у Дніпрі. Зараз на стаціонарному лікуванні перебуває майже чотири з половиною сотні пацієнтів.

Ще 120 пацієнтів з COVID-19 перебувають в лікарні Мечникова. Двадцять у критичному стані в реанімації. Тим часом в Європі одразу дві країни повідомили про рекордний добовий приріст заражень коронавірусом — це Італія та Австрія. Не ліпше ситуація і в Німеччині, там через значне збільшення нових випадків посилюють карантин. У світі ж кількість хворих на COVID-19 наближається до тридцяти восьми з половиною міліонів.