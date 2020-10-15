Школи йдуть на дострокові канікули

15.10.2020 19:00

Принаймні у деяких містах області. Вже відсьогодні не працюють навчальні заклади 6 міст та 13 ОТГ. Також, комісіями з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Кам’янського та Кривого рогу прийнято рішення перенести початок осінніх канікул на 19 жовтня. Й триватимуть вони до 30 числа. А от у Дніпрі дітей відправлять на відпочинок 22 жовтня. Хоча, наразі тільки у нашому місті — зафіксовано 110 випадків коронавірусу серед учнів шкіл та 98 серед педагогів. Загалом 69 класів перевели на дистанційне навчання.

“З 15 жовтня школи у 6 містах та 13 ОТГ області йдуть на канікули. А саме — Вільногірськ, Жовті води, Павлоград, Петропавлівка, Тернівка.”

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