Затримали організатора розбійного нападу

15.10.2020 19:11

Затримали організатора розбійного нападу, внаслідок якого загинув поліцейський. Про таке повідомили правоохоронці області. Нагадаємо, ще 19-го червня двоє чоловіків, погрожуючи зброєю, заволоділи 3 мільйонами гривень. Того ж дня патрульним вдалось затримати одного злочинця. Той відкрив вогонь та смертельно поранив лейтенанта Дарвіна Потуданського. Й лише 15-го жовтня слідчим вдалося виявити місцеперебування другого фігуранта справи. 47-річного співучасника затримали в орендованій квартирі в Києві. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність. Яка передбачає від 8-15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

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