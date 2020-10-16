Дніпро впевнено наближається до “червоної” зони

За добу по області новий антирекорд + 423 інфікованих. Це, кажуть фахівці, прогнозовані показники, адже певна кількість населення нехтує правилами карантину. По Україні в цілому також рекордна кількість нових випадків COVID-19 – майже 6 тисяч. І Дніпропетровщина в четвірці лідерів. Про ситуацію детальніше — далі.

Різкий стрибок! За минулу добу на Дніпропетровщині більш ніж 400 нових випадків COVID-19. Тоді як вчора їх було у два рази менше.

Втім Дніпро може опинись в червоній зоні швидше, ніж вся область. На ранок п’ятниці було зафіксовано 3,5 сотні нових хворих на коронавірус.

Кожного третього пацієнта госпіталізують одразу до реанімаційних відділень з пневмонією. Нині головною проблемою в області залишаються катастрофічна нестача медиків та підключених до кисню ліжок — на область таких всього 30%.

На ринку вже існує і дефіцит кисневих концентраторів. Але до кінця року в Дніпропетровській області обіцяють створити ще півтисячі кисневих точок. По Україні в цілому під COVID пацієнтів виділено 52 тисячі ліжок. Більше, пояснюють в профільному міністерстві, не вийде.

Вже певний час в лідерах за кількістю нових випадків COVID-19 залишається Харківщина. Там цей показник перевалив за півтисячу. За останню добу майже стільки зафіксували й в Одеській області. Їх здоганяє столиця і, на жаль, Дніпропетровщина.

Тим часом вчені всього світу продовжують працювати над вакцинами від коронавірусу. Всього на клінічному випробуванні таких зо дві сотні. 10 препаратів вже на третій, останній стадії дослідження. Зараз запроваджено всесвітній механізм, який передбачає надання вакцини багатьом країнам світу.

До пріоритетних груп увійдуть ті, що мають високий ризик інфікування — це медики, вчителі, люди із супутніми захворюваннями та особи похилого віку.