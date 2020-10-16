Штрафи за порушення карантину хочуть зменшити до 170 гривень

Нова система штрафів за порушення карантину може запрацювати незабаром. Такий законопроєкт подав Кабмін на розгляд депутатів. В документі передбачено кардинальне зниження суми грошового покарання як для громадян, так і для підприємств. Все, аби штрафи стали більш дієвим інструментом. Що про такі перспективи думають дніпряни та яка в цілому ситуація у місті щодо дотримання протиепідемічних заходів — досліджував наш Марко Ручка.

За маску на підборідді доведеться платити штраф! А саме – 170 гривень, замість старих 17000. Слідкуватимуть за дотриманням цих правил у торговельних центрах, громадському транспорті, у супермаркетах та місцях великого скупчення людей. Такий законопроєкт вже на розгляді у Верховній Раді.

В постанові від Кабміну йдеться про те, що штрафи потрібно знизити, аби люди могли за них заплатити. Таким чином, їх і притягнути до відповідальності буде легше. Виписувати адмінпротоколи планують і підприємствам. Прикладом, якщо водій маршрутки впустив у салон пасажирів без засобів захисту, то його керівництво має сплатити від 3,5 до 5 тисяч гривень.

“На жаль, ослаблення карантинних заходів суспільством сприймається як скасування карантину. Серед населення України виникла стійка тенденція нехтування рекомендаціями в частині носіння в громадських будівлях і спорудах, громадському транспорті засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок.”

Втім ситуацію в Дніпровських маршрутках контролювати не так то і легко, каже водій 113-го маршруту. Підкреслює — не всі пасажири законослухняні.

Втім не всі такі як Олександр. Прикладом, на 146-му маршруті водій впевнено розігрує виставу.

Маску з підлоги дістав, добре, що хоча б не вдягнув. Нехтує правилами й водій 157-ї маршрутки.

Люди ж на зупинці, принаймні на камеру — у масках. Та більшість не проти оновленої системи штрафування.

Мають дотримуватися масочного режиму й супермаркетах. Заходимо в один із найпопулярніших, що знаходиться у самісінькому центрі міста. Біля дверей одразу бачимо охоронця. Розповідає, всіх покупців зобов’язують бути у масках. Але простежити за усіма — нереально

Менеджер магазину ж каже, намагаються максимально слідкувати, аби покупці не нехтували правила. Та, своєю чергою, роблять все можливе, аби гарантувати безпеку персоналу.,

Боротися з невідповідальними людьми доводиться й охоронцям на вході у торговельний центр. За спостереженнями Павла, найбільш легковажно поводить себе молодь.

Не мають забувати про вимоги від МОЗ і заклади громадського харчування. На вході ось до цього ресторану одразу бачимо антисептик для відвідувачів. Персонал працює у гумових рукавичках, масках. За словами співвласниці, цих правил дотримуються і робітники кухні.

Щодо ефективності масок, існує чимало суперечок, й думок “за” та “проти”. З усім тим цей спосіб профілактики коронавірусу — то світова тенденція. З останніх досліджень, які провели вчені Орегонського університету відомо, що звичайні медичні маски знижують ризик захворіти на COVID-19 на 50-80%.