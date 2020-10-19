У Діївці знайшли закривавлене кошеня із вогнепальним пораненням

Стріляли у кошеня. Знесиленого та закривавленого Касьяна його господарі знайшли на сусідській території. Виявилося, що у тварини – вогнепальне поранення. Згодом ветеринари повідомили – у кота розірвана печінка та величезний внутрішній крововилив. Касьяна прооперували. Наразі стан кошеня хоча важкий, але стабільний. Хто міг піти на таке варварство та головне – чому? Власне розслідування провів наш Єгор Ромахло.

Вони почули декілька пострілів, а потім помітили що домашній улюбленець – кіт Касьян – кудись зник. Ледь притомну та закривавлену тварину знайшли ось за цим парканом на сусідській території. Рахунок йшов на хвилини.

У цей момент вдома була бабуся, мати та її молодший син Богдан. Він і почав швидко розбирати паркан, аби дістати поранене кошеня.

На годиннику о пів на шосту вечора. Сім’я разом з Кас’яном вирушила у найближчу ветеринарну клініку. Та там тільки розвели руками. Мовляв, немає рентгену. Тоді довелося “летіти” з Діївки аж до центру міста. Тут кошеня обстежили та поставили приголомшливий діагноз.

Дві години лікарі боролись за життя Кас’яна. Буквально по частинках ветеринарам довелося зшивати печінку бідолашного, яку продірявила куля. Її, до речі, витягнути так і не вдалося. П’ятимісячне кошеня, на щастя, вижило. Наразі потерпілий — у стаціонарі.

Лікарі сподіваються, що куля вийде природним шляхом. Адже вона вірогідно зупинилася у порожнині товстої кишки. Господарі ж Кас’яна наразі хочуть лише одного — дізнатись, хто ж вчинив таке звірство з їхнім улюбленцем.

Єгор — старший син у сім’ї Чорних. Саме він колись привіз кошеня. Та не звідкись, а із зони бойових дій на Сході! Хлопець проходив там службу. І одного разу прихистив вагітну кішку.

Єгор припускає, саме місце народження зробило Кас’яна особливим. Тому він й вижив. Пошуки ж стрілка розпочались з опитування сусідів. І, як виявилося, людина з гвинтівкою живе якраз через паркан від господарів кошеня. Про це пошепки розповідає Тетяна.

Ба більше, жінка теж чула постріли того вечора, коли знайшли закривавлене кошеня. Про стрілка з цієї ділянки знають й інші мешканці Діївки.

Величезні металеві ворота, камера спостереження та чимала вівчарка у вольєрі. Це і є будинок ймовірного стрільця. У дворі стоїть автівка, однак достукатись до хазяїв так і не вдалося.

З соцмереж чоловіка стає зрозуміло — він мисливець. Активно ділиться фото своїх трофеїв. Сім’я Чорних вже звернулась до поліції. Найближчим часом справою має зайнятись дільничий. Щоправда, є попередня інформація, що вони з сусідом-мисливцем — товариші. Чи вплине це на розслідування – дізнаємось вже найближчого часу. Ми ж можемо лише побажати найшвидшого одужання Кас’яну.