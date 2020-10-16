У парку Писаржевського завершили реконструкцію пішохідної алеї 

Затишна зона відпочинку за всіма сучасними стандартами! У Дніпрі завершили реконструкцію другої частини парку Писаржевського. А саме – пішохідної зони. Ремонт тут провели вперше за десятки років. Що змінилось та як зараз виглядає алея – бачили наші журналісти.

Сергій та Євгенія вже два місяці як переїхали до Дніпра. Квартиру винаймають у п’яти хвилинах пішки від парку Писаржевського. Це — їхнє улюблене місце для прогулянок із дітьми. Кажуть: кращої зони для сімейного відпочинку годі й шукати.

Сучасна інфраструктура, зелені газони та затишна зона відпочинку. Складно повірити, але ще рік тому тут був суцільний занепад. Нині ж завершили реконструкцію другої частини парку — пішохідної алеї.

Ця алея з’єднує два найбільші проспекти міста. Жвавий трафік тут майже цілодобово. Та попри це, вздовж усієї пішохідної зони абсолютно не було освітлення. Тільки-но уявіть, люди чекали на ліхтарі десятки років!

Окрім освітлення у парку довелося прокладати й інші комунікації. Оскільки теперішні мережі застаріли. Це був найскладніший етап реконструкції. На нього витратили майже 4 місяці.

Ольга Іванівна не вірить власним очам. Жінка мешкає у цьому районі вже понад 40 років і вже не сподівалася, що колись цю територію впорядкують.

Реконструкція парку Писаржевського розпочалась торік. Перед архітекторами стояла задача зробити не тільки місце для відпочинку, а і зберегти історичний аспект. Для цього у парку створили меморіальні зони.

Реконструкція першої частини цієї зони відпочинку коштувало місту близько 60 мільйонів гривень. Проте оновлення парку Писаржевського не закінчено. Доробити усе в повному обсязі обіцяють у 2022 році.