У парку Писаржевського завершили реконструкцію пішохідної алеї 

16.10.2020 17:57

Затишна зона відпочинку за всіма сучасними стандартами! У Дніпрі завершили реконструкцію другої частини парку Писаржевського. А саме  пішохідної зони. Ремонт тут провели вперше за десятки років. Що змінилось та як зараз виглядає алея  бачили наші журналісти.

Сергій та Євгенія вже два місяці як переїхали до Дніпра. Квартиру винаймають у п’яти хвилинах пішки від парку Писаржевського. Це — їхнє улюблене місце для прогулянок із дітьми. Кажуть: кращої зони для сімейного відпочинку годі й шукати.

Сучасна інфраструктура, зелені газони та затишна зона відпочинку. Складно повірити, але ще рік тому тут був суцільний занепад. Нині ж завершили реконструкцію другої частини парку — пішохідної алеї.

Ця алея з’єднує два найбільші проспекти міста. Жвавий трафік тут майже цілодобово. Та попри це, вздовж усієї пішохідної зони абсолютно не було освітлення. Тільки-но уявіть, люди чекали на ліхтарі десятки років!

Окрім освітлення у парку довелося прокладати й інші комунікації. Оскільки теперішні мережі застаріли. Це був найскладніший етап реконструкції. На нього витратили майже 4 місяці.

Ольга Іванівна не вірить власним очам. Жінка мешкає у цьому районі вже понад 40 років і вже не сподівалася, що колись цю територію впорядкують.

Реконструкція парку Писаржевського розпочалась торік. Перед архітекторами стояла задача зробити не тільки місце для відпочинку, а і зберегти історичний аспект. Для цього у парку створили меморіальні зони.

Реконструкція першої частини цієї зони відпочинку коштувало місту близько 60 мільйонів гривень. Проте оновлення парку Писаржевського не закінчено. Доробити усе в повному обсязі обіцяють у 2022 році.

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