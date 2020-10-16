В Павлоградському районі палало сміттєзвалище

16.10.2020 18:14

Гарячою видалася минула доба для рятувальників ! В Павлоградському районі палало сміттєзвалище. Площа займання склала близько трьох сотень квадратних метрів. Щоб загасити вогонь пожежним знадобилося аж 5 годин. А на трасі Синельникове — Дніпро рятувальникам довелося визволяти людину із понівеченого авто після ДТП. Легковик злетів із дороги та врізався в дерево, водія затисло уламками. За допомогою спецобладнання його вдалося успішно витягнути. Чоловіка передали медикам.

Теги: , , ,

Інші новини

Дніпро впевнено наближається до “червоної” зони

16.10.2020 18:26

Штрафи за порушення карантину хочуть зменшити до 170 гривень

16.10.2020 18:21

У парку Писаржевського завершили реконструкцію пішохідної алеї 

16.10.2020 17:57

Готуємось до похолодання

16.10.2020 17:51

Погрожували зброєю та вимагали віддати вигаданий борг

16.10.2020 17:50

Затримали організатора розбійного нападу

15.10.2020 19:11

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com