Гарячою видалася минула доба для рятувальників ! В Павлоградському районі палало сміттєзвалище. Площа займання склала близько трьох сотень квадратних метрів. Щоб загасити вогонь пожежним знадобилося аж 5 годин. А на трасі Синельникове — Дніпро рятувальникам довелося визволяти людину із понівеченого авто після ДТП. Легковик злетів із дороги та врізався в дерево, водія затисло уламками. За допомогою спецобладнання його вдалося успішно витягнути. Чоловіка передали медикам.

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