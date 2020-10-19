На житломасиві Ігрень відкрили надсучасний спортивний майданчик

Спортивне свято на житломасиві Ігрень! З нагоди відкриття надсучасного майданчика, зірки воркауту провели відкрите тренування для місцевих жителів. Зокрема, вправи розминки для підлітків показав особисто національний рекордсмен Денис Мінін. Появу спортмайданчика мешканці житломасиву чекали вже довгий час. Проєкт вдалося втілити завдяки народному депутату Дмитру Кисилевському. Подробиці — далі.

Показовим виступом професіоналів відкрили нещодавно встановлений майданчик на території 122 школи в Ігрень. Атлети продемонстрували місцевим підліткам вправи, які можна виконувати на подібних тренажерах. Юнаки в захваті. 16-річний Єгор каже ,чи займатиметься саме воркаутом на майданчику – не впевнений, але підтримувати фізичну форму буде стовідсотково.

Відкриття сучасного комплексу стало можливим завдяки Дмитру Кисилевському. Декілька активних жителів об’єдналися та попросили допомоги у народного депутата. Він, своєю чергою, не відмовив. Та звернувся до підприємств лівого берега.

Мешканці району безмежно раді, оскільки підліткам тепер буде чим себе зайняти на вулиці.

З тим, що воркаут — це круто згодна й пані Любов. Жінка затамувавши подих дивиться на виступ професіоналів.

Мешканці житломасиву на цей проєкт чекали довго, розповідає місцева жителька Ольга. Твердить — на Ігрені ну зовсім немає можливостей для розвитку підлітків. І про цей майданчик буквально мріяли.

На відкритті майданчика був і відомий в Україні спортсмен Денис Мінін. Каже, його мета залучати до воркауту якомога більше людей. Оскільки в цьому спорті українці — одні з найуспішніших. Додає — тренажери, які тут розташовані, дуже сучасні й кожен за бажанням зможе навчитися виконувати на них навіть найскладніші трюки.

На думку учасників заходу, після проведення такого заходу охочих займатися спортом на Ігрені стане більше.