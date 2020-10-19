Дніпро долучився до масштабної акції з озеленення

Мільйон дерев за 24 години! В Україні пройшла масштабна акція з озеленення. Підтримали її і у Дніпрі. Сотні людей вийшли у 8 парків міста. Саджали клени, горобини та дуби. Організаторами виступили об’єднання бізнесменів та компаній. У тому числі регіональним партнером події стала компанія Інтерпайп. Детальніше — у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Викопати яму, прилаштувати молоде деревце та полити. Маленька Катерина із задоволенням допомагає своєму батькові у цій справі.

Це — парк Зелений Гай. Одна з восьми зелених зон у Дніпрі, де у рамках всеукраїнської акції з озеленення вирішили висадити дерева. Тільки тут планується розмістити зо пів тисячі молодих кленів, горобин та дубів.

Масове озеленення стало можливим завдяки підтримці українського бізнесу. Тож, на організацію акції ані з міського, ані з державного бюджету не витратили ні копійки.

Одним із партнерів події у Дніпропетровській області стала компанія Інтерпайп. Компанія чималу увагу приділяє екології. Інноваційному заводу Інтерпайп Сталь всього 8 років, його побудовано згідно з жорсткими європейськими нормами, і це перший приклад “зеленої металургії” в Україні.

У рамках акції озеленення тільки у нашому місті заплановано висадити близько тисячі двохсот дерев. Для екології Дніпропетровщини, кажуть організатори, це буде дуже корисно.

Авторами ідеї проведення всеукраїнської кампанії з озеленення стала організація СЕО Club та Книга рекордів України. Представники цих компаній впевнені, перш за все акція з висадки дерев стане гарним прикладом для усього світу.

Загалом, протягом лише 24 годин на території України запланували висадити аж мільйон дерев. У разі успіху це офіційно стане рекордом.