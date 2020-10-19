У Дніпрі презентували художньо-документальний фільм про COVID-19

Переповнені лікарні, виснажені медпрацівники та стрімке поширення хвороби. У Дніпрі презентували художньо-документальний фільм «Сіра зона». Як починалась пандемія та що змінив у нашому житті COVID-19 – ці теми висвітлює сучасне українське кіно. Коли та де дивитися прем’єру вже знають наші журналісти.

Закриті магазини, обмеження у пересуванні та суцільний страх — це весна 2020 року. Так починалась пандемія коронавірусу. Про це художньо-документальний фільм “Сіра зона”.

Ані акторів, ані сценарію. Лише перевірені факти та реальні люди у центрі подій — такий задум кінострічки Сергія Гусятника. В основі сюжету історії тих, кого торкнувся COVID. Лікарі, медсестри та пацієнти — всі вони герої “Сірої зони”. Зйомки велися на двох майданчиках — інфекційній лікарні Кривого Рогу та обласній лікарні імені Мечникова.

Та “Сіра зона” не тільки про пандемію. Творча команда підіймає й дуже важливі соціальні питання.

Кінострічка комерційна, на її зйомки фільму витратили близько ста двадцяти тисяч гривень. Це буде повнометражний фільм, тривалістю майже півтори години. Подивитися його в мережі можна буде вже наступного тижня.