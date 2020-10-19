У лікарні Мечникова відкрили друге відділення для пацієнтів із COVID

Ситуація з COVID-19 не покращується. Відомо про 175 випадків інфікування за минулу добу на Дніпропетровщині. Більшість — у Дніпрі. В цілому по Україні поставлено понад 4,5 тисячі нових діагнозів. Тож загальна кількість захворілих з початку пандемії вже перетнула позначку у 300 тисяч.

+ 175 нових випадків інфікування за минулу добу на Дніпропетровщині. Більшість у Дніпрі – 86 та Кривому Розі – 22. Отже, загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області 11108.

103 важких пацієнти із пневмоніями, понад 22 – у критичному стані. Це сьогодення лікарні Мечникова. Старий хірургічний комплекс, де рятують пацієнтів із COVID-19, заповнений вщент. Розрахований він на 90 осіб, а їх тут вже за сотню. Тож у терапевтичному корпусі Мечникова сьогодні розгорнули друге відділення для лікування пацієнтів із COVID. Воно оснащене кисневими точками та готове прийняти 150 хворих. Вже за перші години роботи сюди надійшли з півсотні пацієнтів.

Медики працюють буквально на знос. Адже навантаження колосальне. За стандартами на 1 лікаря має бути 20 пацієнтів. Зараз же у Мечникова на двох медиків, що чергують на зміні, 80 хворих. І це не враховуючи тих людей, які поступають на госпіталізацію.

У Дніпрі на цей час коронавірус долають понад 5 тисяч хворих. 439 – у стаціонарах, інші — амбулаторно. У місті для таких пацієнтів підготовлено 1700 ліжок. Наразі вони заповнені на 30%. До списку лікарень, де приймають занедужалих на COVID, додаються нові.

В цілому по країні кількість захворілих також не зменшується + 4766 нових інфікованих за минулу добу. Найбільше їх на Харківщині – 595, Києві – 385, Одеській – 350, Житомирській – 308, Львівській – 259 областях.

Тож коронавірусна хвороба не відступає, а, навпаки, набирає обертів, кажуть у МОЗ. Тому зараз важливо дотримуватися всіх протиепідемічних правил. Особливо це стосується людей віком понад 60 років. Адже більш як 75% смертей від ускладнень, викликаних коронавірусом, припадає саме на них.

За весь час пандемії в Україні — понад 300 тисяч лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Понад 126 тисяч українців вже одужали.