У зливу, під покривом ночі викрали три кущі ялівцю та сосну загалом на понад 1200 гривень! В Авіаторському крадії поцупили коштовні хвойні, які висаджували члени ОСББ. Хто та навіщо поклав око на рослини — мешканці будинку вже провели власне розслідування. Подробиці дізнавався Владислав Авдієнко.

Інна показує, що невідомі зробили із ялівцем, який жителі двох ОСББ власноруч саджали цією весною. Люди сподівалися, що дерева виростуть високими й потужними. Й прикрашатимуть двір довгі роки будь-якого сезону.

Тепер замість краси – самі лунки. Хвойні викрали під час проливної зливи, вночі. Ніхто із сусідів нічого не бачив та не чув.

Загалом зникло три кущі ялівцю та одна маленька сосна. Ще одне хвойне вціліло лише дивом.

Сусіди підраховують збитки: п’ятирічний ялівець стрікта — ціна кожного куща зо 300 гривень, саджанець сосни чорної – 350. Загалом понад 1200 гривень. Оглянувши місце злочину, місцеві дійшли висновку, що тут діяла доросла людина. Адже, щоб вирвати такі кущі, треба докласти чималих зусиль.

Вранці на клумбі знайшли жіночі сліди. А ще злочинець — це хтось зі своїх, певні люди. Бо рослини зникли саме з тієї ділянки газону, що не потрапляє в об’єктиви камер спостереження.

Навіщо хвойні знадобилися крадіям — люди губляться у здогадках.

За крадіжку на кругленьку суму злочинцям може загрожувати кримінальна відповідальність — від штрафу чи виправних робіт й аж до трьох років позбавлення волі, кажуть юристи. Втім без відеозаписів чи свідків знайти їх буде, м’яко кажучи, непросто. Вже незабаром в ОСББ обіцяють обвішати весь будинок камерами спостереження, щоб захистити рослини. Пошуки вандалів тривають.