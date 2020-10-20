МОЗ запровадив 4 рівні коронавірусної небезпеки

Адже ситуація із COVID-19 може погіршитися вже за кілька тижнів. І кількість нових випадків, вірогідно, сягне позначки у 8-10 тисяч на добу. У МОЗ розробили детальний план дій, який мають реалізувати у разі загострення епідситуації. Тож на якому рівні ми зараз та чого чекати далі — дивіться у наступному сюжеті.

У МОЗ визначили 4 рівні небезпеки загрози COVID-19. Наразі зі щоденною кількістю хворих у 5- 7 тисяч — країна на 1 рівні. Вважається, що медична система здатна витримати таке навантаження. На 2 рівні кількість нових випадків інфікування коронавірусом становитиме 8-10 тисяч за добу. Заповненість ліжок у лікарнях зросте до 70%. Це може статися вже найближчими тижнями.

– збільшення кількості ліжок в опорних лікарнях на 30%

– розгортання тимчасових шпиталів

– збільшення кількості медпрацівників шляхом залучення персоналу з інших відділень

– посилення контролю за виконанням карантинних заходів у країні

На цьому ж другому рівні збільшать кількість медпрацівників шляхом залучення персоналу з інших відділень та посилять контроль за виконанням карантинних заходів. На 3 рівні кількість нових хворих становитиме 11-15 тисяч щодня, заповненість ліжок – понад 85%. Додатково, до заходів 2 рівню додадуть ще й введення жорсткого карантину із застосуванням обмежень “червоного” рівня епідемічної небезпеки.

– введення жорсткого карантину із застосуванням обмежень “червоного” рівня епідемічної небезпеки

– мобілізація всіх медпрацівників

– забезпечення роботи польових шпиталів

– організація роботи відомчих медзакладів для цивільного населення.

Останній — 4 рівень небезпеки означатиме, що ресурси системи охорони здоров’я вичерпані, а щоденна кількість випадків захворювання на COVID – понад 15-20 тисяч. Медикам доведеться визначати пріоритет надання допомоги залежно від стану хворих.