В Інтерпайп впровадили обов’язкове ПЛР-тестування для працівників

Тестування на випередження. Якщо офісні робітники пристосувалися працювати дистанційно під час епідемії, то виробничі підприємства дозволити собі такого не можуть. Один хворий може призвести до того, що зупиниться ціла зміна або цех. Тому впроваджують додаткові профілактичні заходи.

Знають, як запобігти поширенню коронавірусу на виробництві, і в промисловій компанії Інтерпайп. Окрім вже звичних заходів безпеки, тут впровадили й обов’язкове ПЛР-тестування. У першу чергу перевіряють тих, хто тільки но повернувся з відпустки або відрядження. Детальніше — далі у сюжеті.

Це — поліклініка Інтерпайп. Саме тут кожен співробітник компанії може зробити безкоштовний ПЛР-тест на COVID. Процедура швидка та безболісна.

У керівництві медзакладу кажуть, Інтерпайп у ситуації з тестуванням спрацював на випередження. Компанія однією із перших уклала угоду з лікарнею Мечникова щодо проведення ПЛР-тестів. У першу чергу перевіряють співробітників, які щойно повернулись із відпустки чи відрядження.

Авжеж, співробітники із позитивним тестом йдуть на лікарняний і знаходяться під щоденним наглядом медиків. А усі контактні з ними особи теж тестуються методом ПЛР коштом компанії. Самі ж працівники Інтерпайп позитивно оцінюють такі заходи.

Ба більше, навіть знаходячись на вимушеній самоізоляції, співробітники компанії продовжують отримувати зарплатню у повному обсязі.

Загалом, за час пандемії працівниками компанії Інтерпайп було пройдено близько семи тисяч ПЛР тестувань.