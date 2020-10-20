У Дніпрі готуються до місцевих виборів в умовах карантину

Жодна з областей України не готова до послаблення карантину, заявляють в МОЗ. Навіть Кіровоградська, в якій показник захворюваності вже певний час найменший по країні. В нашій області за останню добу зафіксовано майже 300 нових випадків COVID-19. Більше півтори сотні — в Дніпрі. А по Україні в цілому коронавірусну хворобу діагностували у майже 5,5 тисяч українців. Про ситуацію детальніше — далі.

На Дніпропетровщині за минулу добу зареєстровано 285 нових випадків захворювання. Переважна більшість у Дніпрі – 154 інфікованих. В обласному центрі хворих на COVID-19 лікують у 7 закладах, один з яких дитячий. Зараз на стаціонарі перебуває майже 400 пацієнтів.

У місті продовжують працювати мобільні бригади, які роблять ПЛР-тестування. Вони вже здійснили майже 5,5 тисяч виїздів та обстежили 32 тисячі осіб. Але й досі існує затримка при отриманні результатів досліджень. Ситуація, що склалася, критична, особливо в великих містах. МОЗ намагається співпрацювати з приватними лабораторіями. На це вже виділено 100 мільйонів гривень.

Невдовзі на Україну очікують вибори в умовах карантину. На місцях по всій країні готуються до 25 жовтня. Дільниці мають відповідати всім протиепідемічним нормам.

Для виборців, у яких на вході виявлять температуру вище ніж 37, 2, буде передбачена окрема кабінка для голосування. Всі інші мають дотримуватися певних правил.

На всіх виборчих дільницях чергуватимуть представники поліції. Вони і слідкуватимуть за дотриманням карантинних вимог. Хворі на COVID-19 матимуть змогу віддати свій голос за місцем лікування або вдома.

Тим часом кількість інфікованих не зменшується. За останню добу майже 5,5 тисяч нових випадків. Лідирує столиця. У Харківській області добовий приріст дещо знизився, а от Житомирська область вийшла на 3 місце за кількістю хворих. Потім йде Львівщина і Дніпропетровська область.