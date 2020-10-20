Сучасні підйомники замість застарілих! У Дніпрі розпочалася реновація ліфтів у будинках ОСББ та ЖБК. Зробити це можна за програмою співфінансування. Відтак мешканці сплачуватимуть лише 15% від загальної вартості. Решту відшкодовує міський бюджет. Більш детально про це — у нашому сюжеті.

Пані Валентина мешкає у цьому будинку від самого його здання в експлуатацію. А відтоді минуло вже понад тридцять років. За цей час ліфти ще жодного разу не оновлювали. Поточні ремонти були, та не надто ефективні. Від старості підйомники працюють з перебоями.

Новий ліфт коштує від 800 тисяч гривень. Для місцевих мешканців ця сума надто велика. Голова ОСББ вже не раз звертався до міськради з проханням допомогти оновити ліфти. У 2020-му це нарешті стало доступним. Відтепер за програмою співфінансування мешканці повинні сплатити лише 15% від загальної вартості. Все інше — з міського бюджету.

Наразі до міськради надійшло вже 60 замовлень від ОСББ на реновацію ліфтів.

Заявки прийматимуть щороку до 15 січня.