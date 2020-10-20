Жителі Новомиколаївки третій місяць потерпають без газопостачання

Третій місяць без газу та ще й по горло в боргах. Жителі Новомиколаївки знову потерпають через дії компанії монополіста. Наші кореспонденти вже приїжджали до селища влітку. Тоді геть усім мешканцям перекрили газ через ремонтні роботи.

За півтора місяця постачання відновили тільки тим, хто погодився укласти окремий договір на технічне обслуговування. Коштує він більш як 800 гривень на рік. Далеко не всім така сума по кишені, тож у Новомиколаївці зріє обурення. Марко Ручка розповість більше.

Жителі Новомиколаївки знову просять про допомогу. Люди скаржаться — газова компанія вимагає завеликі гроші, аби заключити з ними договір. І це попри й без того чималі тарифи за послуги. Через цю проблему мешканці, тільки уявіть, сидять без газопостачання вже третій місяць!

Люди геть розгублені, оскільки не можуть вплинути на ситуацію.

“Ну, от договір. Він коштує 850 гривень, до мене ніхто останні п’ять років точно не приходив, за що маю платити?”

Тетяна вже третій місяць, як куховарить на подвір’ї, на дровах. Все через те, що відмовляється підписувати договір з “Дніпропетровськгазом”. Бо за нього вимагають кругленьку суму. Жінка називає цю систему абсурдною та незрозумілою.

“Я кажу, договір брати не буду, чого це. У мене справний котел, все справне, мені торік його тільки поставили. Зайвих грошей у мене немає, як я получаю 1700, я не знаю, куди їх притулить. Так і досі не включили, прийшли пломбу поставили й все.”

Новомиколаївці кажуть, газова компанія “качає з них гроші”, по-інакшому назвати це не можуть. Твердять — тарифи високі, плюс за транспортування газу мають викласти с кишені пару сотень. А тут ще й контракт. Пенсіонери просто не витримують такого тиску.

Третій місяць без газу і родина Марини. Жінка каже — платити за транспортування та договір не в змозі, тож довелось вигадати альтернативу.

“Більш менш цивілізовано, дата випуску цього газового балона 1982 рік, оце ми його повезли на заправочну станцію, заправили, осьо газ є.”

Газовий балон, то не котельня. Тож, як протопити всю хату з настанням холодів — жінка не знає. Договір з компанією підписувати не збирається, бо тоді буквально не буде чого їсти родині. Тетяна також нарікає на те, що “Дніпропетровськгаз” виписав жінці штрафи за несплату транспортування газу, яким вони не користувались.

“В мене газу три місяці немає, але вже заборгованість по доставці 700 гривень, хоча газу в мене нема, там стоїть пломба. Мене на час карантину скоротили. Я не знаю, щось будемо думати, дрова заготовлювати, мабуть.”

У сільраді коментувати ситуацію не хочуть. Кажуть, що голова Новомиколаївки поїхала у справах. Її заступниця коротко пояснює — у сільради руки зв’язані.

Ми спрямували запит до “Дніпропетровськгазу”, з проханням пояснити — що то за платна угода, яка довела людей до відчаю. Але там прикриваються карантином й не бажають контактувати з пресою. Надіслали нам листа, але в ньому чіткої відповіді, чому людей змушують платити додатково — не надано. Хіба що йдеться про утримання та експлуатацію систем газопостачання, які власник будинку або має забезпечити самостійно. Або із залученням сторонньої організації.

“Дана послуга являється ринковою та і вартість технічного обслуговування залежатиме від обсягу робіт, а саме: протяжності газопроводів, кількості газових приладів їх типу та періоду обслуговування, що визначається у додатку до договору.”

Поки газовий монополіст розсилає відписки та викручує абонентам руки, температура повітря суттєво впала. Й у Новомиколаївці збираються вдаватися до крайніх заходів.

Перекрити залізничну колію люди планують у день виборів.