Що потрібно знати, аби не схибити при голосуванні?

25 жовтня в Україні — місцеві вибори. Кожен дніпрянин на дільниці отримає 4 бюлетені. І з-понад кількасот прізвищ має обрати 4. Проголосувати за кандидата на посаду міського голови, депутатів обласної, районної та міської рад. Цього разу вибори проходитимуть за новою системою. Тож що потрібно знати, аби ваш голос було зараховано? Давайте розбиратися.

Проголосувати за кандидата на посаду міського голови найпростіше — тут жодної плутанини. Потрібно просто поставити галочку або хрестик навпроти прізвища того, кого підтримуєте. А ось щодо партій та депутатів вже складніше. В бюлетені бачимо два стовпчики. Зліва — то назва політичної сили, справа — список від 5 до 12 прізвищ. Отже, крок перший — поставити позначку у квадратику навпроти партії. Крок другий — голосування за кандидата.

“Далі ви обираєте будь-якого кандидата з тієї партії, яку ви обрали. Наприклад, ви берете номер три. Можете написати 03. Можна писати без нуля, все одно це буде дійсним.”

Отже: одна позначка за партію та одна – за кандидата. Будьте уважними, якщо хочете, аби ваша підтримка певного претендента була зарахована.

“Кандидат, якого ви підтримуєте має бути з тієї політичної сили, за яку вже поставив позначку виборець. Пріоритет віддається партії. Якщо є позначка тільки за партію. голос йде партії. Якщо, наприклад, партія одна, а кандидат від іншої, бюлетень дійсний, але голос зараховується за партію. Кандидатам не зараховується.”

Кілька позначок навпроти кількох партій — і бюлетень стає недійсним. Обрав кандидата, але не позначив партію — теж саме. Втім, якщо ви випадково зіпсували бюлетень, шанс усе виправити є.

“Якщо ви зробили неправильну позначку або хочете поміняти цей бюлетень, бо ви його пошкодили, то ви можете звернутися до членів виборчої комісії й вам видадуть резервний. Але це можна зробити тільки один раз.”

Отже, виборці впливають на те, хто саме з кандидатів від партії потрапить до місцевої ради. Їхній рейтинг залежить від кількості голосів. Тож кандидат під номером, скажімо 10, за певних умов, може отримати мандат. А той, що був другим у списку — пролетіти. Та нагадаємо, аби представляти ваші інтереси у раді, партія має подолати 5% бар’єр.