Центр екстреної медицини отримав 7 швидких

21.10.2020 18:09

Швидкі — зручні та забезпечені сучасним обладнанням. Центр екстреної медичної допомоги Дніпропетровської області отримав 7 нових автомобілів. Це тільки перша партія. До кінця року автопарк швидких області має оновитись на третину. Детальніше — у наступному сюжеті наших кореспондентів.

Сергій працює водієм швидкої вже 10 років. Чоловік із задоволенням демонструє салон новенького Форду, на якому зовсім скоро буде доставляти людей до лікарні. Автівка буквально нашпигована надсучасним обладнанням.

Сьогодні обласному центру екстреної допомоги презентували сім подібних швидких. Усі вони вже незабаром вийдуть на чергування. Керівництво центру розповідає — останній раз отримували нову техніку ще у 2013.

Вартість одного такого авто близько 2 мільйонів гривень. Кошти на цю партію швидких виділили з обласного бюджету.

Загалом, до кінця року автопарк центру екстреної допомоги Дніпропетровщини обіцяють поповнити 74 сучасними швидкими.

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