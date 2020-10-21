Компанія Інтерпайп продовжує допомагати лікарням області

Додаткові місця із кисневими концентраторами вже незабаром з’являться у Новомосковській центральній лікарні. Вони стануть неабиякою підтримкою для медзакладу, адже кількість пацієнтів зростає. Деталі — у наступному сюжеті.

Близько двадцяти людей з підозрою на COVID-19 та з пневмонією щоденно шпиталізують до Новомосковської центральної лікарні. Медзаклад розрахований на 170 пацієнтів. Сюди везуть хворих не лише з Новомосковську, а і з Новомосковського району та Магдалинівки. Наразі у відділеннях лікується півтори сотні людей. У 20 із них — коронавірус. Більшість пацієнтів потребує кисневої підтримки.

Ще з початку пандемії компанія Інтерпайп почала допомагати Новомосковській лікарні. На це виділили близько 3 мільйонів гривень. Вже навесні медзаклад отримав апарат ШВЛ експертного класу, 5 кисневих концентраторів, майже 2,5 тисячі костюмів біозахисту і спеціальних халатів та інші необхідні матеріали.

Однак пандемія набирає обертів. Останнім часом кількість хворих на COVID-19 в Україні щодоби перевищує 5 тисяч осіб. У зв’язку зі стрімким поширенням коронавірусу у Новомосковську та районі, лідер громадської організації “Наш Новомосковськ” Сергій Рєзнік, звернувся по допомогу до компанії Інтерпайп.

Вже незабаром у Новомосковській лікарні коштом Інтерпайпу з’являться додаткові місця, повністю обладнані для лікування пацієнтів із COVID-19. Кожне з них буде забезпечене кисневим концентратором.

Загалом промислова компанія ІНТЕРПАЙП спільно з фондами Олени та Віктора Пінчуків спрямувала 10 мільйонів доларів на боротьбу з коронавірусом в Україні та області.