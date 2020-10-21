Відбулася остання сесія міських обранців цієї каденції

Депутати Дніпровської міськради готуються складати свої повноваження. Частина з них готується невдовзі знов сподобатися електорату, але загалом то буде інший склад міської ради. Попри холодну погоду, зібрання провели за всіма канонами карантину — на вулиці. Тривала сесія недовго, вклались у 45 хвилин. Що розглядали депутати — дивіться далі.

Шістдесят друга сесія міської ради – остання в сьомому скликанні. Вона традиційно розпочалась з гімну України. Але пройшла без чинного мера, який у відрядженні за власний рахунок, так він пояснив на своїй сторінці у соцмережах. Тож депутати на чолі із секретарем внесли зміни до деяких муніципальних програм та подовжили ті, що закінчуються цьогоріч. Затвердили приватизацію десяти нежитлових об’єктів нерухомості, що перебувають у комунальній власності, ухвалили понад дві з половиною сотні земельних питань. Одним словом, обговорювали питання, які забезпечать життєдіяльність міста найближчим часом.

Окрім того, міські обранці надали звання “Почесний громадянин міста Дніпра” двом дніпрянам — ректору університету залізничного транспорту та місцевій краєзнавиці Валентині Лазебник.

Також на сесії ухвалили декілька звернень Громадської ради. Зокрема, щодо приєднання Дніпра до некомерційної організації “Європейські міста вільні від наркотиків”, а також розробки та затвердження програми “Місто Дніпро зручне для всіх” на наступні 5 років.