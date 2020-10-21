Правоохоронці викрили торговців незаконною зброєю

21.10.2020 18:18

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка займалася збутом вогнепальної зброї на території України. Створив незаконну організацію 31-річний мешканець Кривого Рогу, а допомагала займатися нелегальним бізнесом його співмешканка. Власне вона була “кримінальним бухгалтером”. Свою діяльність кримінальний дует розпочав торік. Виготовляли та переробляли небойову зброю на вогнепальну. Ділки не побоялися створити сайт, через який і приймали замовлення. Поліція задокументувала 145 фактів здійснення міжрегіональних відправлень товарів клієнтам. В ході обшуків знайшли й спрямували на експертизу 49 пістолетів, 600 набоїв різного калібру, снаряд, схожий на РПГ-9, гранати. Крім того, вилучили поштові накладні, 15 тисяч доларів США та понад 34 тисячі гривень.

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