СБУ запобігло продажу бази даних виборців Дніпра

Продаж бази даних громадян. Саме таку оборудку блокувала у Дніпрі СБУ. На одному з хакерських форумів зловмисник пропонував інформацію, яка за багатьма ознаками збігається з тією, що зберігається в Державному реєстрі виборців. Ці відомості мають великий попит напередодні місцевих виборів. Адже можуть бути використані для впливу на електоральні вподобання. Фахівці СБУ встановили зловмисника, вилучили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності. Наразі встановлюють перелік “клієнтів”, що придбали персональні дані. Триває слідство.

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