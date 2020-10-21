У Дніпрі на COVID хворіє майже 5 тисяч мешканців

В Україні два антирекорди за добу — за кількістю нових хворих на COVID та смертей від його ускладнень. 6719 інфікованих лише за вчора. Не меншає статистика і по Дніпропетровщині. Понад три сотні нових хворих. З них 213 – у Дніпрі.

На Дніпропетровщині щоденна кількість нових інфікованих не зменшується. За минулу добу + 312 випадків. Більшість знову у Дніпрі – 312 людей. Нині у місті на COVID хворіє майже 5 тисяч мешканців. 360 з них — у лікарнях.

“Так, у 21 лікарні лікується 171 пацієнт, з них один на ШВЛ, у 16-й лікарні – 63 пацієнти, з яких 2 – на ШВЛ, у дитячій лікарні №6 – 6 пацієнтів, у лікарні №4 – 74 пацієнти, лікарня № 6 – 24, троє на ШВЛ.”

Тим часом в цілому по Україні черговий антирекорд – 6719 нових інфікованих. 141 летальний випадок за минулу добу — теж антирекорд. Найбільше нових хворих знову у Харківській області – 713, Одеській – 614, на Полтавщині – 580 та в Києві – 559.

25 жовтня по всій Україні мають пройти місцеві вибори. Тож у МОЗ розробили рекомендації, яких слід дотримуватись під час організації та проведення волевиявлення. На вході до дільниці — опитування про самопочуття та наявність симптомів ГРВІ. У приміщенні мають бути санітайзери, розмітка на підлозі для дотримання дистанції, періодична обробка дезінфекторами усіх поверхонь.

У коронавірусі можуть статися летальні для нього мутації, в результаті чого вінзникне.

Про це в ефірі одного з телеканалів розповів академік Сергій Комісаренко.

За словами вченого, поки неможливо передбачити, в який бік мутує COVID-19: він може стати як більш небезпечним, так і навпаки. На сьогодні в результаті мутацій коронавірус став більш заразним. Академік додав, що наука не може підштовхнути вірус до бажаного змінювання у бік його ослаблення. Єдине, що ми можемо – вплинути на людський організм, аби він ставав менш чутливим до дії вірусу. Саме цю проблему має розв’язати поява вакцини.