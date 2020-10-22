Дільниці до виборів — готові

Запас антисептиків, вказівні стрічки та окремі кабінки для людей з температурою. Одночасно ж до приміщення впускатимуть виборців згідно з кількістю столів комісії. Тож на випадок довгого очікування на вулиці, радимо вдягатися тепліше. Детальніше про те, чим відрізнятиметься процес голосування під час пандемії від звичайного — дивіться у наступному сюжеті.

“Це буде вхід, який позначається синьою стрічкою. А другий вихід – зеленою стрічкою.”

А також не більше трьох людей у черзі й дистанція півтора метра між ними. Це — одна з виборчих ділянок у Придніпровську. Тут тільки-но завершують приготування до дня голосування. Чіпляють вказівники, плакати та підраховують кількість засобів захисту, яку виділили на виборців та комісію.

Якщо ви прийшли без маски, її люб’язно нададуть. Якщо до цього моменту їх запас не вичерпається. Термоскрінінг робитимуть ще на вулиці, аби не наражати на небезпеку комісію та інших виборців. Проанонсовані ж кабінки для людей з підвищеною температурою — нічим особливо не відрізняються від звичайних. Хіба що наліпками.

Про всяк випадок виборцям радять приносити на голосування власні ручки. Як заповнювати бюлетень — консультуватимуть інформаційні плакати. А от безпеку, порядок та дотримання карантинних обмежень на дільницях Дніпра контролюватимуть понад 1200 поліцейських та Нацгвардійців.

Усього ж у Дніпрі нараховується 425 виборчих дільниць. Офіційний старт голосування відбудеться 25 жовтня о 8:00. Триватиме воно до 20:00.