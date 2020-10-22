Поліціянти викрили роботу шахрайського “call-центру”

22.10.2020 19:05

Представлялися банківськими працівниками та знімали усі гроші з карти довірливих громадян. У Дніпрі поліціянти викрили роботу шахрайського “call-центру”. У ході обшуків вилучили комп’ютерну техніку, інструкції та алгоритми дій при спілкуванні з потенційними жертвами. Як з’ясувалося, справа була поставлена на широку ногу. У приміщенні нелегального “офісу” працювали понад двісті співробітників. Наразі триває досудове розслідування. Організаторам незаконного бізнесу загрожує кримінальна відповідальність.

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